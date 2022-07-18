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Інститут вивчення війни: окупанти не мають територіальних успіхів та затягують війну в Україні

Інститут вивчення війни: окупанти не мають територіальних успіхів та затягують війну в Україні

Київ • УНН

 • 270679 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські загарбники не маючи нових територіальних досягнень, затягують війну в Україні для відновлення та поповнення сил. Про це інформує УНН з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі

Російські військові продовжують повернення з оперативної паузи та 17 липня провели обмежені наземні атаки в Донецькій області.

Раніше ISW писав, що кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів за кількома напрямками, попри публічний наказ про це міністра оборони рф сергія шойгу.

Як зазначається, загарбники надають перевагу просуванню навколо Сіверська і Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південного напрямку.

Окупанти також продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов'янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов'янського напрямку і наносили інші артилерійські, ракетні та авіаційні удари по всій території України.

Міністерство оборони рф 17 липня, зокрема, не заявило про нові територіальні досягнення.

В ISW припускають, що кінець оперативної паузи буде характеризуватися коливанням та ступеневим відновленням наземних наступальних дій.

Аналітики зазначають, що окупанти обстрілювали цивільну і військову інфраструктуру по всьому Донбасу.

Російські війська зосередилися на обороні північніше Харкова і вздовж південного напрямку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: кремль, можливо, наказав рашистам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низький успіх росії в такій спробі, - ISW

Також ISW пише, що ймовірно, кремль встановлює довгострокові умови для зусиль формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий громадський контроль на окупованих територіях.

ISW з посиланням на дані ГУР зазначає, що "кремль, ймовірно, вживає довгострокових заходів з відновлення Збройних сил, які дозволять йому поповнити сильну поразку російської армії та/або підтримувати тривалу війну в Україні". Як підтвердження цьому, ISW пише, що Національний рух кадетів російської молодої армії (Юнармія) відкрило 500 нових класів і 1000 молодших армійських класів в Бєлгороді і прикордонному районі Бєлгородської області.

Юнармія приймає добровольців від восьми до 18 років, тому будь-які добровольці, які беруть участь у цій програмі, швидше за все, не будуть готові вступити в бойові дії протягом тривалого часу.

Російське добровольче Товариство сприяння армії, авіації і флоту рф відкрило в Бєлгороді курси додаткової військового вишколу для тих, хто не має військового досвіду і бажає вступити в російську армію.

Нагадаємо 

Міноборони росії оголосило, що російська оперативна пауза завершилася 16 липня.

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