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Институт нацпамяти Польши отреагировал на решение назвать стадион в Тернополе именем Шухевича

Институт нацпамяти Польши отреагировал на решение назвать стадион в Тернополе именем Шухевича

Киев  •  УНН

 • 16784 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Институт национальной памяти Польши выступил против решения властей украинского Тернополя переименовать городской стадион в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Соответствующее заявление институт опубликовал в социальных сетях, передает УНН.

Детали

“Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения”, — заявил институт.

“Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида”, — сказано в заявлении института.

Контекст

Тернопольский городской совет 5 марта сообщил о том, что принято решение о присвоении местному стадиону названия “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича”. Свое решение депутаты пояснили необходимостью почтить таким образом память “героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии”, который, согласно заявлению на официальном сайте горсовета, “был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”. Инициатива была поддержана единогласно.

Это решение вызвало негативную реакцию в Израиле. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и требует отменить это решение.

 IPN protestuje przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu im. Romana #Szuchewycz.a, w czasie #IIWŚ oficera niemieckich batalionów policyjnych "Nachtigal", a następnie d-cy #UPA odpowiedzialnego za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na #Wołyń i w Małopolsce Wsch.@PLinUkraine pic.twitter.com/iWXWvbSYDO

— Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) March 10, 2021

Далее польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем из-за решения городского совета. Мэр города Анджей Внук заявил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тернополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием “Общая история двух городов — Тернополя и Замостье” реализован не будет.

Внук отметил, что поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти — мэра и аппарата местного самоуправления — о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, развития международного сотрудничества и сохранения памяти о городе.

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