Імені Романа Шухевича: у Тернополі перейменували центральний стадіон

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Зазначається, що таке рішення міська влада приурочила до річниці смерті Шухевича.

Тепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

"Дуже символічно, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича", - пояснив міський голова Сергій Надал.

За його словами, головнокомандувач УПА був не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту.

Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.

До слова, Шухевич є почесним громадянином Тернополя.

Зазначимо, що звання Героя України Роман Шухевич посмертно отримав 15 жовтня 2007 року.

Довідково

5 березня 1950 село Білогорща, де в підпіллі перебував Роман Шухевич, оточили бійці НКВС. Бій тривав недовго, командувач УПА загинув. Де саме поховано тіло Шухевича - поки невідомо, адже всі архіви того часу були знищені.

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