Імені Романа Шухевича: у Тернополі перейменували центральний стадіон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Тернопільська міська рада присвоїла місцевому стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що таке рішення міська влада приурочила до річниці смерті Шухевича.
Тепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".
"Дуже символічно, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича", - пояснив міський голова Сергій Надал.
За його словами, головнокомандувач УПА був не тільки зразковим командиром, а й хорошим спортсменом і лідером у багатьох видах спорту.
Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.
До слова, Шухевич є почесним громадянином Тернополя.
Зазначимо, що звання Героя України Роман Шухевич посмертно отримав 15 жовтня 2007 року.
Довідково
5 березня 1950 село Білогорща, де в підпіллі перебував Роман Шухевич, оточили бійці НКВС. Бій тривав недовго, командувач УПА загинув. Де саме поховано тіло Шухевича - поки невідомо, адже всі архіви того часу були знищені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Києва оскаржить скасування перейменування проспекту Степана Бандери