Имени Романа Шухевича: в Тернополе переименовали центральный стадион
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Тернопольский городской совет присвоил местному стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского горсовета, пишет УНН.
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Отмечается, что такое решение городские власти приурочили к годовщине смерти Шухевича.
Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
"Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия" Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича"", - пояснил городской голова Сергей Надал.
По его словам, главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта.
Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.
К слову, Шухевич является почетным гражданином Тернополя.
Отметим, что звание Героя Украины Роман Шухевич посмертно получил 15 октября 2007 года.