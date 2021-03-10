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Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Київ • УНН

 • 14399 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем через надання тернопільському міському стадіону імені головнокомандуючого УПА Романа Шухевича. Польська сторона також відмовилась від спільних проектів. Про це йдеться в заяві мера Замостя Анджея Внука, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

"З великим сумом констатуємо той факт, що 5 березня депутати ради Тернополя назвали міський стадіон іменем Романа Шухевича - керівника УПА, відповідального за звірячі вбивства польського населення в 1943-44 роках...Я поважаю право кожного народу на власне розуміння історії. Проте, я не можу пройти повз жорстокість війни і неповагу до беззахисних жертв польського народу", - написав Анджей Внук.

Деталі

Він заявив, що Замостя призупиняє всі відносини у сфері місцевого самоврядування з владою Тернополя. Крім того, польсько-український проєкт під назвою "Спільна історія двох міст - Тернополя та Замостя" реалізований не буде.

Внук зазначив, що поведінка депутатів Тернопільської міської ради явно суперечить заявам виконавчої влади - мера і апарату місцевого самоврядування - про спільну роботу по збереженню польської і української спадщини, розвитку міжнародного співробітництва та збереженню пам'яті про місто.

"Я вірю, що наші українські партнери зрозуміють, що будь-яка ініціатива з прославляння "військових злочинців" має наслідки. Будь-яка така ініціатива повинна враховувати почуття родин жертв та польського народу", - додав мер.

У мерії Тернополя наразі появу такого повідомлення не прокоментували.

Що було раніше

Нагадаємо, минулого тижня Тернопільська міська рада перейменувала стадіон і присвоїла йому ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

У МЗС України заявили, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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