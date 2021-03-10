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Польский город приостанавливает отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Польский город приостанавливает отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Киев  •  УНН

 • 14395 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Польский город Замостье приостановил отношения с Тернополем из-за предоставления тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Польская сторона также отказалась от совместных проектов. Об этом говорится в заявлении мэра Замостье Анджея Внука, пишет УНН.

Цитата

"С прискорбием констатируем тот факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича - руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-44 годах... Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Однако, я не могу пройти мимо жестокости войны и неуважения к беззащитным жертвам польского народа", - написал Анджей Внук.

Детали

Он заявил, что Замостье приостанавливает все отношения в сфере местного самоуправления с властью Тернополя. Кроме того, польско-украинский проект под названием "Общая история двух городов - Тернополя и Замостье" реализован не будет.

Внук отметил, что поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти - мэра и аппарата местного самоуправления - о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, развития международного сотрудничества и сохранения памяти о городе.

"Я верю, что наши украинские партнеры поймут, что любая инициатива с прославления "военных преступников" имеет последствия. Любая такая инициатива должна учитывать чувства семей жертв и польского народа", - добавил мэр.

В мэрии Тернополя пока появление такого сообщения не прокомментировали.

Что было раньше

Напомним, на прошлой неделе Тернопольский городской совет переименовал стадион и присвоил ему имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

В МИД Украины заявили , что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Украинские Национальные Новости

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