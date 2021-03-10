У МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича: дискусії мають вести історики

Цитата:

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - зауважив Ніколенко.

Контекст

Тернопільська міська рада раніше присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон після цього заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича та вимагає скасувати це рішення.

Додамо, раніше в Українському інституті національної пам'яті вказували, що існує міф з приводу того, що Шухевич нібито служив у лавах СС. "Жодного стосунку до з’єднань СС головний командир УПА Роман Шухевич не мав, а жодних відомостей про його нагородження будь-якими відзнаками Вермахту та Третього Райху немає", - вказали в УІНП.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS