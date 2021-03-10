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У МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича: дискусії мають вести історики

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Такий коментар зробив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, реагуючи на повідомлення про те, що посол Ізраїлю Джоель Ліон виступив з вимогою скасувати рішення про перейменування тернопільського стадіону на честь Романа Шухевича, передає УНН.

Цитата:

"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - зауважив Ніколенко.

Контекст

Тернопільська міська рада раніше присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон після цього заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича та вимагає скасувати це рішення.

Додамо, раніше в Українському інституті національної пам'яті вказували, що існує міф з приводу того, що Шухевич нібито служив у лавах СС. "Жодного стосунку до з’єднань СС головний командир УПА Роман Шухевич не мав, а жодних відомостей про його нагородження будь-якими відзнаками Вермахту та Третього Райху немає", - вказали в УІНП.

Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

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