У МЗС відповіли послу Ізраїля щодо стадіону імені Шухевича: дискусії мають вести історики
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України, і дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Такий коментар зробив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, реагуючи на повідомлення про те, що посол Ізраїлю Джоель Ліон виступив з вимогою скасувати рішення про перейменування тернопільського стадіону на честь Романа Шухевича, передає УНН.
Цитата:
"Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки", - зауважив Ніколенко.
Контекст
Тернопільська міська рада раніше присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон після цього заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича та вимагає скасувати це рішення.
Додамо, раніше в Українському інституті національної пам'яті вказували, що існує міф з приводу того, що Шухевич нібито служив у лавах СС. "Жодного стосунку до з’єднань СС головний командир УПА Роман Шухевич не мав, а жодних відомостей про його нагородження будь-якими відзнаками Вермахту та Третього Райху немає", - вказали в УІНП.
Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки https://t.co/6VowQQUOiS— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021