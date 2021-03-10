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В МИД ответили послу Израиля по стадиону имени Шухевича: дискуссии должны вести историки

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, и дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Такой комментарий сделал в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, реагируя на сообщение о том, что посол Израиля Джоэль Лион выступил с требованием отменить решение о переименовании тернопольского стадиона в честь Романа Шухевича, передает УНН.

Цитата:

"Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. При этом дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", - отметил Николенко.

Контекст

Тернопольский городской совет ранее присвоил местному стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион после этого заявил, что осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и требует отменить это решение.

Добавим, ранее в Украинском институте национальной памяти указывали, что существует миф по поводу того, что Шухевич якобы служил в рядах СС. "Никакого отношения к соединениям СС главный командир УПА Роман Шухевич не имел, а никаких сведений о его награждении любыми наградами Вермахта и Третьего Рейха нет", - указали в УИНП.

Сохранения национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот https://t.co/6VowQQUOiS

- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Украинские Национальные Новости

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