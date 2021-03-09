Посол Ізраїлю засудив перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича - вимагає скасувати рішення

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення”, — заявив Ліон.

Що було раніше

Тернопільська міська рада присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон: “Ми рішуче засуджуємо рішення #Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа #Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення.” https://t.co/r54xUsWEwB