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Посол Ізраїлю засудив перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича - вимагає скасувати рішення

Київ • УНН

 • 20689 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича та вимагає скасувати це рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство Ізраїлю.

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення”, — заявив Ліон.

Що було раніше

Тернопільська міська рада присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон: “Ми рішуче засуджуємо рішення #Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа #Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення.” https://t.co/r54xUsWEwB

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) March 9, 2021

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