Посол Ізраїлю засудив перейменування тернопільського стадіону на честь Шухевича - вимагає скасувати рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича та вимагає скасувати це рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство Ізраїлю.
Цитата
“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення”, — заявив Ліон.
Що було раніше
Тернопільська міська рада присвоїла місцевому стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон: “Ми рішуче засуджуємо рішення #Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа #Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення.” https://t.co/r54xUsWEwB— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) March 9, 2021