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Посол Израиля осудил переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича - требует отменить решение

Посол Израиля осудил переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича - требует отменить решение

Киев  •  УНН

 • 20674 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича и требует отменить это решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство Израиля.

Цитата

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - заявил Лион.

Что было раньше

Тернопольский городской совет присвоил местному стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион "Мы решительно осуждаем решение # Тернопольской городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа # Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения." https://t.co/r54xUsWEwB

- Посольство Израиля (@IsraelinUkraine) March 9, 2021

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