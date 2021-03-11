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Інститут нацпам'яті Польщі відреагував на рішення назвати стадіон у Тернополі іменем Шухевича

Інститут нацпам'яті Польщі відреагував на рішення назвати стадіон у Тернополі іменем Шухевича

Київ • УНН

 • 16789 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Інститут національної пам’яті Польщі виступив проти рішення влади українського Тернополя перейменувати міський стадіон на честь головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича. Відповідну заяву інститут опублікував в соціальних мережах, передає УНН.

Деталі

“Роман Шухевич як провідник ОУН був одним з особливо затятих прихильників жорстоких чисток і фізичного знищення польського населення”, — заявив інститут.

“Українське прославляння Романа Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів ОУН-УПА. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, носила характер геноциду”, — сказано в заяві інституту.

Контекст

Тернопільська міська рада 5 березня повідомила про те, що прийнято рішення про присвоєння місцевому стадіону назви “Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича”. Своє рішення депутати пояснили необхідністю вшанувати таким чином пам’ять “героя України, головнокомандуючого Української повстанської армії”, який, згідно із заявою на офіційному сайті міськради, “був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту”. Ініціатива була підтримана одноголосно.

Це рішення викликало негативну реакцію в Ізраїлі. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що засуджує рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича і вимагає скасувати це рішення.

IPN protestuje przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu im. Romana #Szuchewycz .a, w czasie # IIWŚ oficera niemieckich batalionów policyjnych “Nachtigal”, a następnie d-cy #UPA odpowiedzialnego za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na # Wołyń iw Małopolsce Wsch. @PLinUkraine pic.twitter.com/iWXWvbSYDO

— Instytut Pamięci Narodowej (@ipngovpl) March 10, 2021

Далі польське місто Замостя призупинило відносини з Тернополем через рішення міської ради. Мер міста Анджей Внук заявив, що Замостя призупиняє всі відносини в сфері місцевого самоврядування з владою Тернополя. Крім того, польсько-український проект під назвою “Загальна історія двох міст — Тернополя та Замостя” реалізований не буде.

Внук зазначив, що поведінка депутатів Тернопільської міської ради явно суперечить заявам виконавчої влади — мера і апарату місцевого самоврядування — про спільну роботу по збереженню польської і української спадщини, розвитку міжнародного співробітництва та збереження пам’яті про місто.

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