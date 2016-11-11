Институт нацпамяти напомнил руководству фабрики "Рошен" в Киеве о демонтаже памятника К.Марксу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский институт национальной памяти во второй раз направил письмо к руководству киевской кондитерской фабрики "Рошен", в котором напоминает о требовании демонтажа памятника Карлу Марксу на ее территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.
"Украинский институт национальной памяти во второй раз направил письмо к руководству Киевской кондитерской фабрики "Рошен", в котором напоминает о требовании демонтажа памятника Карлу Марксу на ее территории, в установленном Законом Украины порядке", - говорится в сообщении.
Так, на территории фабрики расположен памятник Карлу Марксу, лидеру международного коммунистического движения и соавтору "Манифеста коммунистической партии".
Согласно украинскому законодательству, памятник К.Марксу на территории Киевской кондитерской фабрики "Рошен" является символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежит обязательному демонтажу.
"Учитывая значительный общественный резонанс, а также то, что Президент Украины Петр Порошенко признал завершение процесса декоммунизации вопросам национальной безопасности, обращаемся к ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" во второй раз. Первое письмо с напоминанием о необходимости демонтажа памятника К.Марксу Институт направил 25 сентября 2015 года. К сожалению, официального ответа мы до сих пор не получили , - отметили в УИНП.
Напоминаем, в Институт национальной памяти поступило около 300 обращений относительно декоммунизации от местных органов власти.