Інститут нацпам’яті нагадав керівництву фабрики “Рошен” у Києві про демонтаж пам’ятника К.Марксу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Український інститут національної пам’яті вдруге надіслав листа до керівництва київської кондитерської фабрики “Рошен”, у якому нагадує про вимогу демонтажу пам’ятника Карлу Марксу на її території, передає УНН з посиланням на прес-службу інституту.
"Український інститут національної пам’яті вдруге надіслав листа до керівництва Київської кондитерської фабрики «Рошен», у якому нагадує про вимогу демонтажу пам’ятника Карлу Марксу на її території, в установленому Законом України порядку", - йдеться у повідомленні.
Так, на території фабрики розташований пам’ятник Карлу Марксу, лідеру міжнародного комуністичного руху та співавтору “Маніфесту комуністичної партії”.
Відповідно до українського законодавства, пам’ятник К.Марксу на території Київської кондитерської фабрики “Рошен” є символікою комуністичного тоталітарного режиму та підлягає обов’язковому демонтажу.
“З огляду на значний суспільний резонанс, а також те, що Президент України Петро Порошенко визнав завершення процесу декомунізації питанням національної безпеки, звертаємося до ПАТ “Київська кондитерська фабрика „Рошен“ вдруге. Перший лист з нагадуванням про необхідність демонтажу пам’ятника К.Марксу Інститут надіслав 25 вересня 2015 р. На жаль, офіційної відповіді ми досі не отримали”, - наголосили в УІНП.
Нагадуємо, до Інституту національної пам’яті надійшло близько 300 звернень щодо декомунізації від місцевих органів влади.