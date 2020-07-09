Институт уголовных проступков: в полиции разъяснили особенности

Так, отмечается, что в Национальной полиции отныне появились подразделения дознания, а досудебное расследование по 117 частями 98 статей Уголовного кодекса Украины проводится по упрощенной процедуре и ограничивается во времени.

"Одной из основных задач внедрения института дознания является возможность разгрузить следователей, поскольку более 50% всех зарегистрированных уголовных преступлений перешли в категорию проступков. Таким образом следственные подразделения сосредоточатся на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщили в полиции.

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Отмечается, что уголовные проступки расследуются по упрощенному порядку, который предусматривает несколько нововведений.

"В частности, дознаватели еще до внесения сведений в ЕРДР могут проводить осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование, отбирать объяснения, изымать орудия и средства совершения проступка, получать заключение специалиста. Кроме того, теперь источниками доказательств дополнительно определяются объяснения, результаты освидетельствования, заключение специалиста, фото- и видеоматериалы. Также дознаватель или уполномоченное лицо имеет возможность устанавливать местонахождение телефона или считывать данные с информационных систем (при условии, что доступ к ним не ограничен или же не требует пароля)", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В полиции также пояснили, что внедрение института проступков усиливает обеспечение прав человека во время расследования.

"Например, задержать лицо, совершившее проступок, можно только в исключительных случаях:



если гражданин отказывается прекратить совершение проступка или сопротивляется работнику полиции;



пытается скрыться с места происшествия;



во время преследования отказывается выполнять законные требования полицейских;



находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и может нанести вред себе или окружающим;



уклоняется от органов предварительного расследования или суда.



Кроме того, к лицу, подозреваемому в совершении проступка, могут быть применены только 2 вида мер - личное обязательство и личное поручительство", - сообщили в полиции.

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Также сообщается, что сроки досудебного расследования проступков значительно сократились. В случае сообщения лицу о подозрении или его задержания расследование должно быть завершено в течение 72 часов. Если же подозреваемый не признает вину или проступок совершил несовершеннолетний, или возникла необходимость проведения дополнительных следственных (розыскных) действий, то - в течение 20-ти суток. И максимальный срок проведения расследования проступков - 1 месяц, при условии заявленного лицом ходатайства о проведении экспертизы, если он не соглашается с выводом специалиста. В исключительных случаях досудебное расследование может быть продлено до 2-х месяцев.

Кроме того, сокращены сроки судебного разбирательства, которое должно быть назначено в 5-тидневный срок со дня получения обвинительного акта. А если лицо задержано, судебное разбирательство должно быть назначено безотлагательно.

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Еще одно из нововведений - рассмотрение дела в суде без присутствия обвиняемого. Возможен такой вариант только при условии, если лицо, привлекаемое к ответственности за проступок, не оспаривает установленные во время дознания обстоятельства и согласно с рассмотрением обвинительного акта.

Законодательством установлены три основных вида наказания за совершение проступков, это - штраф до 51 тысячи гривен, общественные или исправительные работы и арест или ограничение свободы. Возможно дополнительное наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"То есть за совершение уголовного проступка лицо не может быть лишено свободы", - добавили правоохранители.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания и позволяет подразделениям дознания работать на полную мощность.