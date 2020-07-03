Клименко не виключив, що у майбутньому всі поліцейські починатимуть з патрульної поліції

“Підрозділи патрульної поліції, 18 тисяч чоловік — це та еліта, з якої починається Національна поліція, і я думаю, що в найближчі роки кожен працівник поліції спочатку попрацює два роки в патрульній поліції, тільки потім буде підніматись по сходах посад Національної поліції, і вже потім буде ставати оперуповноваженим, слідчим”, — сказав Клименко.

З його слів, за 5 років у Національної поліції на 40% змінився особовий склад, і середній вік поліцейського, який становив у підрозділах 42-45 років, на сьогодні складає 35 років.

“Ми — молода поліція”, — додав він.

Нагадаємо, зі слів Клименка, з 1 липня вступає у дію закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання і дозволяє підрозділам дізнання працювати на повну потужність.



