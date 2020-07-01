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Підрозділи дізнання з 1 липня запрацюють на повну потужність

Підрозділи дізнання з 1 липня запрацюють на повну потужність

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня вступає у дію закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання і дозволяє підрозділам дізнання працювати на повну потужність. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

“Підрозділи дізнання з 1 липня запрацюють на повну потужність”, - сказав голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, проведено низку заходів до запуску цього інституту, зокрема, утворення штатних підрозділів дізнання. Крім того, розроблено нормативно-правові акти, методичні матеріали, організовано навчання майбутніх дізнавачів, які будуть розслідувати більше ніж половину всіх зареєстрованих кримінальних правопорушень. Загальна чисельність штату дізнання на сьогодні понад 3700 посад.

"З 1 липня вступає в дію закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання”, - цитує відділ комунікації Ігоря Клименка.

Вказано, що начальник управління дізнання Олександр Ковтун зазначив, що, відповідно до положення про організацію діяльності підрозділів дізнання, дільничні офіцери поліції, працівники ювенальної превенції, карного розшуку та інших підрозділів уповноважуються на здійснення дізнання шляхом видання відповідних наказів начальниками Головних управлінь або відділів поліції.

Нагадаємо, в Україні запрацював інститут кримінальних проступків.

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