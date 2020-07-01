Подразделения дознания с 1 июля заработают на полную мощность
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля вступает в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания и который позволяет подразделениям дознания работать на полную мощность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Подразделения дознания с 1 июля заработают на полную мощность", - сказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко.
По его словам, проведен ряд мероприятий к запуску этого института, в частности, создание штатных подразделений дознания. Кроме того, разработаны нормативно-правовые акты, методические материалы, организовано обучение будущих дознавателей, которые будут расследовать более половины всех зарегистрированных уголовных правонарушений. Общая численность штата дознания на сегодня более 3700 должностей.
"С 1 июля вступает в действие закон, которым введено досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания", - цитирует отдел коммуникации Игоря Клименко.
Указано, что начальник управления дознания Александр Ковтун отметил, что, согласно положению об организации деятельности подразделений дознания, участковые офицеры полиции, работники ювенальной превенции, уголовного розыска и других подразделений уполномочиваются на осуществление дознания путем издания соответствующих приказов начальниками Главных управлений или отделов полиции.
Напомним, в Украине заработал институт уголовных проступков.