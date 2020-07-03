Клименко не исключил, что в будущем все полицейские будут начинать с патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В ближайшие годы каждый работник полиции сначала должен будет проработать два года в патрульной полиции. Об этом сказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко, выступая во время торжеств по случаю 5-летия Национальной полиции Украины, передает корреспондент УНН.
"Подразделения патрульной полиции, 18 тысяч человек - это та элита, с которой начинается Национальная полиция, и я думаю, что в ближайшие годы каждый работник полиции сначала поработает два года в патрульной полиции, только потом будет подниматься по лестнице должностей Национальной полиции, и уже потом будет становиться оперуполномоченным, следователем", - сказал Клименко.
По его словам, за 5 лет в Национальной полиции на 40% изменился личный состав, и возраст полицейского, который составлял в подразделениях 42-45 лет, на сегодня составляет 35 лет.
"Мы - молодая полиция", - добавил он.
Напомним, по словам Клименко, с 1 июля вступает в действие закон, которым введен досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания и позволяет подразделениям дознания работать на полную мощность.