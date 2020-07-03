Клименко пообіцяв до кінця року поліцейських офіцерів громади у 20 областях

“На сьогоднішній день ті проекти і ті задуми, які ми спільно реалізуємо, їх можна вже побачити неозброєним оком. До кінця цього року вже 20 областей будуть мати своїх поліцейських офіцерів громади, які доїдуть до самого віддаленого населеного пункту України”, — сказав Клименко.

З його слів, за 5 років Нацполіція “перестроїлась корінним чином”.

“Ми не реформуємось — ми відстроюємо систему заново, по-новому будуємо підрозділи кримінальної поліції, створили підрозділи кримінального аналізу, заново збудували підрозділи кіберполіції”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, планується, що до середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде в кожному ОТГ.



