Клименко пообещал до конца года полицейских офицеров общины в 20 областях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. До конца текущего года уже 20 областей Украины будут иметь своих полицейских офицеров общины. Об этом сказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко, выступая во время торжеств по случаю 5-летия Национальной полиции Украины, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день те проекты и те замыслы, которые мы совместно реализуем, их можно уже увидеть невооруженным глазом. К концу этого года уже 20 областей будут иметь своих полицейских офицеров общины, доедут до самого отдаленного населенного пункта Украины", - сказал Клименко.
По его словам, за 5 лет Нацполиция "перестроилась коренным образом".
"Мы не реформируемся - мы отстраиваем систему заново, по-новому строим подразделения криминальной полиции, создали подразделения уголовного анализа, заново построили подразделение киберполиции", - сказал он.
Как сообщал УНН, планируется, что к середине 2021 года полицейский офицер общины будет в каждой ОТО.