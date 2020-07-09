Інститут кримінальних проступків: у поліції роз’яснили особливості

Так, зазначається, що у Національній поліції відтепер з’явилися підрозділи дізнання, а досудове розслідування за 117 частинами 98 статей Кримінального кодексу України проводиться за спрощеною процедурою і обмежується в часі.

“Одним із основних завдань впровадження інституту дізнання є можливість розвантажити слідчих, оскільки більше ніж 50% усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень перейшли у категорію проступків. Таким чином слідчі підрозділи зосередяться на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів”, — повідомили в поліції.

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Зазначається, що кримінальні проступки розслідуються за спрощеним порядком, який передбачає кілька нововведень.

“Зокрема, дізнавачі ще до внесення відомостей в ЄРДР можуть проводити огляд місця події та медичне освідування, відбирати пояснення, вилучати знаряддя і засоби вчинення проступку, отримувати висновок спеціаліста. Крім того, тепер джерелами доказів додатково визначаються пояснення, результати освідування, висновок спеціаліста, фото- та відеоматеріали. Також дізнавач чи уповноважена на це особа має можливість встановлювати місцезнаходження телефону чи зчитувати дані з інформаційних систем (за умови, що доступ до них не обмежений або ж не потребує пароля)”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

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У поліції також пояснили, що впровадження інституту проступків посилює забезпечення прав людини під час розслідування.

“Наприклад, затримувати особу, яка скоїла проступок, можна лише у виключних випадках:



якщо громадянин відмовляється припинити вчинення проступку або ж чинить опір працівнику поліції;



намагається втекти з місця події;



під час переслідування відмовляється виконувати законні вимоги поліцейських;



перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та може завдати шкоди собі чи оточуючим;



ухиляється від органів досудового розслідування чи суду.



Окрім того, до особи, яка підозрюється у вчиненні проступку, можуть бути застосовані тільки 2 види запобіжних заходів — особисте зобов’язання та особиста порука”, — поінформували в поліції.

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Також повідомляється, що терміни досудового розслідування проступків значно скоротилися. У випадку повідомлення особі про підозру або її затримання розслідування має бути завершене протягом 72 годин. Якщо ж підозрюваний не визнає вину або ж проступок вчинив неповнолітній, чи виникла необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, то — протягом 20-ти діб. І максимальний термін проведення розслідування проступків — 1 місяць, за умови заявленого особою клопотання про проведення експертизи, якщо вона не погоджується із висновком спеціаліста. У виняткових випадках досудове розслідування може бути продовжене до 2-х місяців.

Окрім того, скорочені строки судового розгляду, яке має бути призначене в 5-тиденний термін з дня отримання обвинувального акта. А якщо особа затримана, судовий розгляд має бути призначений невідкладно.

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Ще одне з нововведень — розгляд справи у суді без присутності обвинуваченого. Можливий такий варіант лише за умови, що особа, яка притягується до відповідальності за проступок, не оспорює встановлені під час дізнання обставини та погоджується із розглядом обвинувального акта.

Законодавством встановлені три основні види покарання за скоєння проступків, це — штраф до 51 тисячі гривень, громадські чи виправні роботи та арешт або обмеження волі. Можливе додаткове покарання — позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

“Тобто за скоєння кримінального проступку особа не може бути позбавлена волі”, — додали правоохоронці.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні вступив у дію закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання і дозволяє підрозділам дізнання працювати на повну потужність.