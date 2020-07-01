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Інститут кримінальних проступків: Геращенко повідомив про нововведення

Інститут кримінальних проступків: Геращенко повідомив про нововведення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні в Україні набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Про те, що зміниться з нововведеннями, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу в середу, передає кореспондент УНН.

"З сьогоднішнього дня ми кардинальним чином змінили ставлення до фіксації правопорушень. З 1 липня правопорушення, які раніше називалися "легкими" в кримінальному кодексі, тепер називаються кримінальними проступками. Різниця в тому, що по тих правопорушень, за які раніше було передбачено покарання у вигляді штрафу, умовного терміну позбавлення волі, тобто умовного і не повного позбавлення волі - тепер це є кримінальний проступок", - скзаал Геращенко.

З його слів, за крімінальним проступком фактично йде "гуманізація" ставлення до тих громадян, які скоїли правопорушення.

"Раніше людина отримувала судимість, яка відображалася в реєстрах судимості. В даному випадку кримінальний проступок можна спокутувати, або заплативши штраф, або заплативши адміністративний арешт, або викупивши провину в будь-який інший спосіб, передбаченим законом", - зазначив заступник міністра.

Він розповів також, що після впровадження інституту з кримінальних провин, за простими правопорушеннями, таким як дрібне хуліганство, дрібні крадіжки, дрібне шахрайство, розгляд справи буде займати органом слідства до 1 місяця максимум, суд їх розглядає за скороченою процедурою.

Причому, додав Геращенко кримінальний проступок не обмежує право підозрюваного громадянина на захист.

"Підсумок кримінальних проступків в тому, що є базовий принцип невідворотності покарання. Ми його наближаємо, і ми захищаємо права потерпілих. Часто потерпілі від дрібних правопорушень могли роками не чекати рішень суду. Після впровадження інституту кримінального проступку ми очікуємо, що близько 60% всіх правопорушень в країні будуть проходити через інститут кримінальних проступків, розгляд їх в суді та досудове слідство будуть займати всього лише кілька місяців", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні запрацював інститут кримінальних проступків.

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