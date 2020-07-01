Институт уголовных проступков: Геращенко сообщил о нововведениях

"С сегодняшнего дня мы кардинальным образом изменили отношение к фиксации правонарушений. С 1 июля правонарушения, которые раньше назывались "легкими" в уголовном кодексе, теперь называются уголовными проступками. Разница в том, что по тем правонарушенииям, за которые ранее были предусмотрены наказания в виде штрафа, условного срока лишения свободы, то есть условного и не полного лишения свободы - теперь это уголовный проступок ", - скзаал Геращенко.

По его словам, за уголовным проступком фактически идет "гуманизация" отношения к тем гражданам, которые совершили правонарушение.

"Раньше человек получал судимость, которая отображалась в реестрах судимости. В данном случае уголовный проступок можно искупить, или заплатив штраф, или заплатив административный арест, или выкупив вину любым другим способом, предусмотренным законом", - отметил замминистра.

Он рассказал также, что после внедрения института уголовных проступков, по простым правонарушениям, таким как мелкое хулиганство, мелкие кражи, мелкое мошенничество, рассмотрение дела будет занимать органом следствия до 1 месяца максимум, суд их рассматривает по сокращенной процедуре.

Причем, добавил Геращенко, уголовный проступок не ограничивает право подозреваемого гражданина на защиту.

"Итог уголовных проступков в том, что есть базовый принцип неотвратимости наказания. Мы его приближаем, и мы защищаем права потерпевших. Часто пострадавшие от мелких правонарушений могли годами не ждать решений суда. После внедрения института уголовного проступка мы ожидаем, что около 60% всех правонарушений в стране будут проходить через институт уголовных проступков, рассмотрение их в суде и следствие будут занимать всего лишь несколько месяцев", - сообщил он.

Напомним, сегодня в Украине заработал институт уголовных проступков.