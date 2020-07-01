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В Украине заработал институт уголовных проступков: что изменилось

В Украине заработал институт уголовных проступков: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 67795 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня, 1 июля, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", передает УНН.

Так, законом предусмотрено создание института уголовного проступка и внесены изменения в ряд законодательных актов, в частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

В частности, вводится понятие "уголовный проступок", что является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен), или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

Также с уголовного права Украины исключено понятие "преступления средней тяжести" и отныне классификация уголовных преступлений будет такой:

  • уголовные проступки (основное наказание не связано с лишением свободы, а штраф не превышает 3000 н.м.д.г.)
  • преступления небольшой тяжести (основное наказание - до 5 лет лишения свободы или штраф до 10000 н.м.д.г.)
  • тяжкие преступления (основное наказание - до 10 лет лишения свободы или штраф до 25000 н.м.д.г.)
  • особо тяжкие преступления (основное наказание - более 10 лет лишения свободы или штраф более 25000 н.м.д.г.).

Отмечается, что к уголовным проступкам отнесены такие распространенные преступления как кража (ч.1 ст.185 УК); мошенничество (ч.1 ст.190 УК); хулиганство (ст.296 УК); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК).

Кроме того, законом об уголовных проступках упрощается процедура расследования нетяжелых преступлений в форме дознания.

Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Национальной полиции).

Таким образом, расследование уголовных проступков будет проводиться в сокращенные сроки:

  • в течение 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка или задержания;
  • в течение 20 дней - если подозреваемый не признает вину или необходимо провести дополнительные следственные (розыскные) действия, или уголовный проступок совершен несовершеннолетним;
  • в течение 1 месяца - если подозреваемым заявлено ходатайство о проведении экспертизы.

Прокурор обязан не позднее 3 дней после получения уведомления о подозрении лицу вместе с материалами дознания (а в случае задержания подозреваемого - в течение 24 часов):

  • закрыть уголовное производство (в случае задержания - немедленно освободить подозреваемого);
  • вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания и освободить задержанного (в случае задержания);
  • обратиться в суд с обвинительным актом;
  • в случае установления признаков преступления направить производство для проведения досудебного следствия.

Кроме сокращения сроков досудебного расследования уголовных проступков, новый УПК предусматривает более сжатые сроки назначения судебного разбирательства.

Суд, получив обвинительный акт совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней, а в случае задержания подозреваемого - безотлагательно, назначить судебное разбирательство.

Если обвиняемый не оспаривает установленные во время дознания обстоятельства и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт без проведения судебного разбирательства в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.

Напомним, сегодня, 1 июля, вступил в силу закон от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков.

В частности, уголовный проступок - это управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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