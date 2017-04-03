Инспектор Сумской таможни попался на взятке

Правоохранители установили, что таможенник систематически требовал деньги с пассажиров поездов, за непрепятствование в перевозке через границу товаров в ручной клади.

Оперативники спецслужбы задержали инспектора при получении ста долларов США от пассажиру поезда Москва-Львов. Для избежания ответственности злоумышленник пытался избавиться от денег и сопротивлялся стражам порядка.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, двух волынских таможенников поймали на взятке.