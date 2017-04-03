Інспектор Сумської митниці погорів на хабарі

Правоохоронці встановили, що митник систематично вимагав гроші з пасажирів потягів, за неперешкоджання у перевезенні через кордон товарів у ручній поклажі.

Оперативники спецслужби затримали інспектора під час отримання ста доларів США від пасажиру поїзда Москва-Львів. Для уникнення відповідальності зловмисник намагався позбутися грошей та чинив опір правоохоронцям.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, двох волинських митників спіймали на хабарі.