Інспектор Сумської митниці погорів на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві старшого державного інспектора митного поста “Хутір Михайлівський” Сумської митниці, передає УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що митник систематично вимагав гроші з пасажирів потягів, за неперешкоджання у перевезенні через кордон товарів у ручній поклажі.
Оперативники спецслужби затримали інспектора під час отримання ста доларів США від пасажиру поїзда Москва-Львів. Для уникнення відповідальності зловмисник намагався позбутися грошей та чинив опір правоохоронцям.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, двох волинських митників спіймали на хабарі.