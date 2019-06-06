Иностранец пытался вывезти из Украины раритетное оружие

Оружие обнаружили в мотоцикле, который следовал на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород" под управлением 51-летнего гражданина Польши.

"Во время осуществления пограничного контроля у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного перемещения через границу в мотоцикле BMW запрещенных предметов. Поэтому транспортное средство направили на углубленную проверку, к которой привлекли служебную собаку. Она помогла найти скрытый пистолет Browning с патронами, как оказалось, еще и старинный - 1943 года выпуска", - сообщили пограничники.

О факте обнаружения огнестрельного оружия пограничники сообщили компетентным правоохранительным органам. Оружие и патроны изъяты в установленном порядке. В действиях иностранца усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ст.201 УК (Контрабанда). Продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

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