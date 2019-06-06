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Іноземець намагався вивезти з України раритетну зброю

Іноземець намагався вивезти з України раритетну зброю

Київ • УНН

 • 12414 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Іноземець намагався вивезти з України раритетний пістолет з набоями, передає УНН з посиланням на прес-центр ДПСУ.

Зброю виявили у мотоциклі, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску "Ужгород" під керуванням 51-річного громадянина Польщі.

"Під час здійснення прикордонного контролю у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення через кордон у мотоциклі BMW заборонених предметів. Тому транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, до якої залучили службового собаку. Він допоміг знайти прихований пістолет Browning з набоями, як виявилося, ще й старовинний – 1943 року випуску", - повідомили прикордонники.

Про факт виявлення вогнепальної зброї прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Зброю та набої вилучено встановленим порядком. В діях іноземця вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачена ст.201 ККУ (Контрабанда). Тривають заходи по з’ясуванню усіх обставин справи.

Як повідомляв УНН, чоловік перевозив партію прекурсорів під одягом.

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