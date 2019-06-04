Чоловік перевозив партію прекурсорів під одягом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Правоохоронці блокували контрабанду псевдоефедрину, яку українець налагодив з однією з сусідніх країн. Чергову партію пігулок зловмисник намагався сховати під одягом, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що мешканець Рівненщини налагодив контрабандні поставки прекурсорів з однієї із сусідніх країн. Пігулки із вмістом псевдоефедрину зловмисник збував на території регіону місцевим наркоділкам для подальшого виготовлення психотропних речовин в підпільних нарколабораторіях.
Контрабандиста затримали на митному пості "Мостиська" Львівської митниці під час чергової спроби нелегального ввезення до України понад 200 псевдоефедриновмісних пігулок Cirrus, які ділок намагався приховати під одягом.
Слідчі задокументували обставини у межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.
Раніше УНН повідомляв, що на підприємстві вилучили 40 тонн прекурсорів.