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Мужчина перевозил партию прекурсоров под одеждой

Мужчина перевозил партию прекурсоров под одеждой

Киев  •  УНН

 • 11949 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Правоохранители блокировали контрабанду псевдоэфедрина, которую украинец наладил с одной из соседних стран. Очередную партию таблеток злоумышленник пытался скрыть под одеждой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Ровенской области наладил контрабандные поставки прекурсоров с одной из соседних стран. Таблетки с содержанием псевдоэфедрина злоумышленник сбывал на территории региона местным наркодельцам для последующего изготовления психотропных веществ в подпольную нарколабораторию.

Контрабандиста задержали на таможенном посту "Мостиская" Львовской таможни во время очередной попытки нелегального ввоза в Украину более 200 псевдоефедриносодержащих таблеток Cirrus, которые делец пытался скрыть под одеждой.

Следователи задокументировали обстоятельства в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНН сообщал, что на предприятии изъяли 40 тонн прекурсоров.

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