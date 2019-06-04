Мужчина перевозил партию прекурсоров под одеждой
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Правоохранители блокировали контрабанду псевдоэфедрина, которую украинец наладил с одной из соседних стран. Очередную партию таблеток злоумышленник пытался скрыть под одеждой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что житель Ровенской области наладил контрабандные поставки прекурсоров с одной из соседних стран. Таблетки с содержанием псевдоэфедрина злоумышленник сбывал на территории региона местным наркодельцам для последующего изготовления психотропных веществ в подпольную нарколабораторию.
Контрабандиста задержали на таможенном посту "Мостиская" Львовской таможни во время очередной попытки нелегального ввоза в Украину более 200 псевдоефедриносодержащих таблеток Cirrus, которые делец пытался скрыть под одеждой.
Следователи задокументировали обстоятельства в рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УНН сообщал, что на предприятии изъяли 40 тонн прекурсоров.