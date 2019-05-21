На підприємстві вилучили 40 тонн прекурсорів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Чернівецькій області правоохоронці вилучили більше 39 тонн прекурсорів. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
"Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області в ході супроводження кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України у зв’язку з порушенням посадовими особами одного із підприємств правил ведення господарської діяльності, пов’язаної з легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що загрожує витоку речовин у незаконний обіг, вилучили більше 39 тонн прекурсорів", - йдеться у повідомленні.
Винним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
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