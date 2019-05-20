Безробітний організував потужний наркокартель
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Тернопільській області правоохоронці викрили групу наркоторговців на чолі з безробітним місцевим мешканцем, який й організував бізнес. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Впродовж 11 місяців оперативники підрозділу протидії наркозлочинності документували діяльність чотирьох чоловіків та жінки, які продавали наркотики жителям області. "Бізнесмени" заробляли на продажі марихуани, амфетаміну, метамфетаміну, а також торгували таблетками екстазі та "Субітексу". Як стало відомо, заробітки влаштував безробітний тернополянин, 1986 року народження.
У помічники взяв собі чотирьох осіб. Усі - наркозалежні зі "стажем", і ця робота була їх основним джерелом доходів. Постачальник закуповував наркотики великими партіями і роздавав їх "співробітникам" для реалізації. Ціна за товар залежала від кількості купленого.
Торгували забороненими речовинами з власних помешкань та з автомобіля. Клієнти зв'язувалися з покупцями по телефону або одразу приходили за відомими уже адресами.
Під час обшуків правоохоронці вилучили півкілограма марихуани, 320 грам амфетаміну, 40 таблеток екстазі, 95 таблеток "Субітексу" та 20 таблеток метамфетаміну. Загальна вартість - майже на 400 тисяч гривень. Також було вилучено 1400 євро, 125 доларів та 15 тисяч гривень. Окрім цього, дві одиниці травматичної зброї, ваги, гроші та інші прилади для наркоторгівлі.
Двох учасників затримали та обрали їм запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави. По трьох інших питання вирішується. Усім інкримінують статтю 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Правоохоронці з'ясовують шляхи надходження наркосировини, а також встановлюють особи клієнтів. Триває слідство.
Як повідомляв УНН, у Житомирі наркодилера посадили під домашній арешт за збут кокаїну у великих розмірах.