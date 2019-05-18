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У Житомирі наркодилера посадили під домашній арешт за збут кокаїну у великих розмірах

У Житомирі наркодилера посадили під домашній арешт за збут кокаїну у великих розмірах

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У п’ятницю клопотання, погоджене з процесуальним прокурором прокуратури Житомирської області щодо обрання запобіжного заходу особам, підозрюваним у постачанні з-за кордону наркотичних засобів, розглянуто судом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Житомирської області.

За результатом розгляду ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира до двох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із правом внесення грошової застави, відповідно, на суму 96 тис грн та 76 тис грн, ще до одного - у виді цілодобового домашнього арешту.

Усі троє чоловіків підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів).

Установлено, що троє жителів Житомира, з метою придбання, зберігання перевезення та збуту тяжкого наркотичного засобу – кокаїну, вступивши у попередню змову, незаконно придбали в іншій країні наркотик, зберігали та перевезли до Житомира з метою подальшого збуту.

Завдяки спільним діям оперативних працівників Управління карного розшуку, протидії наркозлочинності, слідчих СУ ГУНП в області та УСБУ в області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, 15 травня усіх трьох осіб викрито та затримано поблизу центрального автовокзалу у Житомирі.

Під час огляду було виявлено та вилучено тяжкий наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить СУ ГУНП в області, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Житомирі поліцейські під час обшуку будинку місцевого жителя вилучили понад 10 кг марихуани.

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