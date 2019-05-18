В Житомире наркодилера посадили под домашний арест за сбыт кокаина в крупных размерах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В пятницу ходатайство, согласованное с процессуальным прокурором прокуратуры Житомирской области об избрании меры пресечения лицам, подозреваемым в поставке из-за рубежа наркотических средств, рассмотрены судом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.
По результатам рассмотрения постановлением Королевского районного суда Житомира к двум подозреваемым применены предупредительные меры в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога, соответственно, на сумму 96 тысяч грн и 76 тысяч грн, еще к одному - в виде круглосуточного домашнего ареста.
Все трое мужчин подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и незаконный сбыт наркотических средств).
Установлено, что трое жителей Житомира, с целью приобретения, хранения перевозки и сбыта тяжелого наркотического средства - кокаина, вступив в предварительный сговор, незаконно приобрели в другой стране наркотик, хранили и перевезли в Житомир с целью дальнейшего сбыта.
Благодаря совместным действиям оперативных работников Управления уголовного розыска, противодействия наркопреступности, следственных СУ ГУНП в области и УСБУ в области, в процессуальным руководством прокуратуры области, 15 мая все три лица разоблачены и задержаны возле центрального автовокзала в Житомире.
При осмотре было обнаружено и изъято тяжелый наркотическое средство - кокаин в больших размерах.
Сейчас продолжается досудебное расследование, которое проводит СУ ГУНП в области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомире полицейские во время обыска дома местного жителя изъяли более 10 кг марихуаны.