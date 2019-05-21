На предприятии изъяли 40 тонн прекурсоров

"Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Черновицкой области в ходе сопровождения уголовного производства, начатого по части 2 статьи 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины в связи с нарушением должностными лицами одного из предприятий правил ведения хозяйственной деятельности, связанной с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что грозит утечке веществ в незаконный оборот, изъяли более 39 тонн прекурсоров", - говорится в сообщении.

Виновным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Начато уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, безработный организовал мощный наркокартель.