Иностранец в Одесской области пошутил над бывшей, похитив ребенка

Как отмечается, вчера вечером в полицию поступил звонок от гражданки иностранного государства, которая сообщила, что у нее похитили младенца. В похищении она обвиняла отца ребенка - также гражданина одной из зарубежных стран.

Материалы обращения были зарегистрированы в ЖЕО. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что мужчина и женщина несколько лет были сожителями и жили на родине мужа. Но совместная жизнь у них не сложилось, поэтому беременная женщина была вынуждена переехать в свою страну.

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Через год после рождения девочки ее отец выразил желание увидеться с дочерью. Женщина решила не препятствовать, но встретиться бывшие сожители решили на "нейтральной территории" - в Одессе. Несколько дней 38-летний мужчина общался с женой и дочерью, пока не решил подшутить над бывшей возлюбленной. Объектом для шуток он выбрал ребенка.

В тот вечер девочка и ее родители находились в съемной квартире в центре Одессы. Женщине нужно было ненадолго отлучиться по своим делам. Между тем отец собрал все вещи ребенка, взял дочь и уехал на автомобиле в неизвестном направлении.

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При этом шутник прислал матери девочки СМС-сообщение, в котором отметил, что вывозит ребенка к себе на Родину, и она ее больше никогда не увидит. Напуганная женщина немедленно обратилась за помощью в полицию.

Местонахождение отца и младенца установили правоохранители. Все это время мужчина с девочкой находился в одном из детских развлекательных заведений. Его с ребенком полицейские доставили в Приморский отдела полиции, где передали ребенка матери.

Напомним, женщину, которую подозревают в убийстве собственной дочери, арестовали на 60 суток.