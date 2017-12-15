Іноземець на Одещині пожартував над колишньою, викравши дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Бійцями батальйону поліції особливого призначення на Одещині протягом трьох годин було встановлено місцезнаходження однорічної дівчинки, яку нібито викрали. "Викрадачем" виявився її власний батько, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
Як зазначається, вчора ввечері до поліції надійшов дзвінок від громадянки іноземної держави, яка повідомила, що у неї викрали немовля. У викраденні вона звинувачувала батька дитини – також громадянина однієї з іноземних країн.
Матеріали звернення були зареєстровані в ЖЄО. За цим фактом було проведено перевірку, під час якої було встановлено, що чоловік та жінка кілька років були співмешканцями та проживали на батьківщині чоловіка. Але спільне життя у них не склалося, тож вагітна жінка була вимушена переїхати до своєї країни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донеччині судитимуть ґвалтівника і вбивцю 7-річної дівчинки
Через рік після народження дівчинки її батько висловив бажання побачитися з дочкою. Жінка вирішила не перешкоджати, але зустрітися колишні співмешканці вирішили на "нейтральній території" - в Одесі. Кілька днів 38-річний чоловік спілкувався з жінкою та дочкою, аж поки не вирішив пожартувати над колишньою коханою. Об’єктом для жартів він обрав дитину.
Того вечора дівчинка та її батьки перебували в орендованій квартирі в центрі Одеси. Жінці потрібно було ненадовго відлучитися у своїх справах. Тим часом батько зібрав усі речі дитини, взяв дочку та поїхав на автомобілі у невідомому напрямку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Батьків засудили за смерть немовляти через вилиту з чашки каву
При цьому жартівник надіслав матері дівчинки СМС-повідомлення, в якому зазначив, що вивозить дитину до себе на Батьківщину, тож вона її більше ніколи не побачить. Налякана жінка негайно звернулася по допомогу до поліції.
Місцезнаходження батька та немовляти встановили правоохоронці. Увесь цей час чоловік із дівчинкою перебував в одному з дитячих розважальних закладів. Його із дитиною поліцейські доставили до Приморського відділу поліції, де передали дитину матері.
Нагадаємо, жінку, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, заарештували на 60 діб.