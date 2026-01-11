Иностранец запустил салют на Буковеле, потому что хотел поздравить друзей с женитьбой - полиция

Иностранец запустил салют в селе Поляница (Буковель) на Прикарпатье, объяснил, что хотел поздравить друзей с женитьбой, его личность установили, сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Подробности

10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница.

Сотрудники Управления патрульной полиции обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а "в результате проведенных розыскных мероприятий установили личность правонарушителя". "Им оказался иностранец, 1984 года рождения", - указали в полиции.

Как отмечается, полицейским понадобилось около часа, чтобы установить и разыскать мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства.

"Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых", - говорится в сообщении.

По указанному факту в полиции начато уголовное производство - по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

