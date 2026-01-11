Иностранец запустил салют на Буковеле, потому что хотел поздравить друзей с женитьбой - полиция
Киев • УНН
Полиция Ивано-Франковской области оперативно установила и задержала иностранца, который запустил салют в селе Поляница. Мужчина объяснил, что хотел поздравить друзей с женитьбой.
Иностранец запустил салют в селе Поляница (Буковель) на Прикарпатье, объяснил, что хотел поздравить друзей с женитьбой, его личность установили, сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Подробности
10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница.
Сотрудники Управления патрульной полиции обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а "в результате проведенных розыскных мероприятий установили личность правонарушителя". "Им оказался иностранец, 1984 года рождения", - указали в полиции.
Как отмечается, полицейским понадобилось около часа, чтобы установить и разыскать мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства.
"Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых", - говорится в сообщении.
По указанному факту в полиции начато уголовное производство - по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
