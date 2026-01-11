Иностранец запустил салют на Буковеле, потому что хотел поздравить друзей с женитьбой - полиция

$42.990.00
50.180.00
ukenru
06:05 • 9894 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 18178 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 29119 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 49073 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 36837 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 31042 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 35281 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 58205 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40101 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39540 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.8м/с
80%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле10 января, 23:23 • 4412 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр10 января, 23:59 • 16325 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США11 января, 01:06 • 16480 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА11 января, 01:12 • 15722 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 8496 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 43667 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 92121 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 118296 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 88773 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 109349 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 14392 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 17273 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 73040 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 74264 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 94761 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Су-25

Иностранец запустил салют на Буковеле, потому что хотел поздравить друзей с женитьбой - полиция

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Полиция Ивано-Франковской области оперативно установила и задержала иностранца, который запустил салют в селе Поляница. Мужчина объяснил, что хотел поздравить друзей с женитьбой.

Иностранец запустил салют на Буковеле, потому что хотел поздравить друзей с женитьбой - полиция

Иностранец запустил салют в селе Поляница (Буковель) на Прикарпатье, объяснил, что хотел поздравить друзей с женитьбой, его личность установили, сообщили в ГУНП в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Подробности

10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница. 

Сотрудники Управления патрульной полиции обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а "в результате проведенных розыскных мероприятий установили личность правонарушителя". "Им оказался иностранец, 1984 года рождения", - указали в полиции.

Как отмечается, полицейским понадобилось около часа, чтобы установить и разыскать мужчину, который осуществил запуск пиротехнического средства.

"Во время общения со следователями мужчина объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых", - говорится в сообщении.

По указанному факту в полиции начато уголовное производство - по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте01.01.26, 12:32 • 76535 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Брак
Украина