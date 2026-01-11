Іноземець запустив салют на Буковелі, бо хотів привітати друзів з одруженням - поліція

Іноземець запустив салют у селі Поляниця (Буковель) на Прикарпатті, пояснив, що хотів привітати друзів з одруженням, його особу встановили, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області, пише УНН.

Деталі

10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця.

Працівники Управління патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а "в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника". "Ним виявився іноземець, 1984 року народження", - вказали у поліції.

Як зазначається, поліцейським знадобилося близько години, щоб встановити та розшукати чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу.

"Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок", - ідеться у повідомленні.

За вказаним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

