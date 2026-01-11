Іноземець запустив салют на Буковелі, бо хотів привітати друзів з одруженням - поліція
Київ • УНН
Поліція Івано-Франківщини оперативно встановила та затримала іноземця, який запустив салют у селі Поляниця. Чоловік пояснив, що хотів привітати друзів з одруженням.
Іноземець запустив салют у селі Поляниця (Буковель) на Прикарпатті, пояснив, що хотів привітати друзів з одруженням, його особу встановили, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області, пише УНН.
Деталі
10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця.
Працівники Управління патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а "в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника". "Ним виявився іноземець, 1984 року народження", - вказали у поліції.
Як зазначається, поліцейським знадобилося близько години, щоб встановити та розшукати чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу.
"Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок", - ідеться у повідомленні.
За вказаним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
