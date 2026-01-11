Іноземець запустив салют на Буковелі, бо хотів привітати друзів з одруженням - поліція

$42.990.00
06:05 • 9918 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 18205 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 29147 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 49106 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 36859 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 31047 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 35294 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 58213 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40102 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39542 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Нікарагуа розпочала звільнення в'язнів під тиском США після подій у Венесуелі10 січня, 23:23 • 4412 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 16325 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06 • 16480 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12 • 15722 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 8496 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 43678 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 92132 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 118309 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 88786 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 109363 перегляди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Велика Британія
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 14405 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 17285 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 73053 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 74276 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 94773 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Фільм

Іноземець запустив салют на Буковелі, бо хотів привітати друзів з одруженням - поліція

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Поліція Івано-Франківщини оперативно встановила та затримала іноземця, який запустив салют у селі Поляниця. Чоловік пояснив, що хотів привітати друзів з одруженням.

Іноземець запустив салют на Буковелі, бо хотів привітати друзів з одруженням - поліція

Іноземець запустив салют у селі Поляниця (Буковель) на Прикарпатті, пояснив, що хотів привітати друзів з одруженням, його особу встановили, повідомили у ГУНП в Івано-Франківській області, пише УНН.

Деталі

10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця. 

Працівники Управління патрульної поліції обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а "в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника". "Ним виявився іноземець, 1984 року народження", - вказали у поліції.

Як зазначається, поліцейським знадобилося близько години, щоб встановити та розшукати чоловіка, який здійснив запуск піротехнічного засобу.

"Під час спілкування зі слідчими чоловік пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок", - ідеться у повідомленні.

За вказаним фактом у поліції розпочато кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют01.01.26, 12:32 • 76537 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Шлюб
Україна