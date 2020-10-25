"Ингулец" в игре с "Мариуполем" продлил безвыигрышную серию в Премьер-лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Кропивницком ФК “Ингулец” принимал “Мариуполь” в рамках поединка седьмого тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Первая встреча этих коллективов на уровне УПЛ завершилась вничью, хотя реальным мог быть любой результат. Счет очень быстро, уже на шестой минуте открыл “Ингулец” и имел до этого еще несколько голевых моментов. Автором гола головой после подачи с углового стал Балан.
Ответ приазовцев был молниеносным. Через несколько минут никем не прикрытый Бондаренко нанес прицельный удар низом под штангу. В дальнейшем ни один из коллективов не сумел отличиться — 1:1.
Заметим, что “Ингулец” еще не знает вкуса побед в УПЛ — 5 очков и 11 место. “Мариуполь” идет шестым с 11 баллами.