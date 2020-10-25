“Інгулець” у грі з “Маріуполем” продовжив безвиграшну серію в Прем’єр-лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Кропивницькому ФК “Інгулець” приймав “Маріуполь” в рамках поєдинку сьомого туру Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
Перша зустріч цих колективів на рівні УПЛ завершилася внічию, хоча реальним міг бути будь-який результат. Рахунок дуже швидко, вже на шостій хвилині, відкрив “Інгулець” і мав до цього ще кілька гольових моментів. Автором голу головою після подачі з кутового став Балан.
Відповідь приазовців стала блискавичною. Через кілька хвилин ніким не прикритий Бондаренко завдав прицільного удару низом під стійку. Надалі жодний із колективів не зумів відзначитися — 1:1.
Зауважимо, що “Інгулець” ще не знає смаку перемог в УПЛ — 5 очок і 11 місце. “Маріуполь” йде шостим з 11 балами.