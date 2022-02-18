Информация РФ об "обстрелах" ВСУ противоречат логике-Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Россия распространяет дезинформацию о том, что Украина устроила обстрелы на Донбассе. Об этом он заявил во время обращения добавив, что этот фейк противоречат логике, передает корреспондент УНН.
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“Недавно Россия сказала, что обстрелы были проведены Украиной, это не правда. Мы видим, что дезинформация распространяется среди российской общественности. Эта дезинформация говорит о том, что Украина хочет провести нападения, но это идет даже против простой логики. Чтобы украинцы выбрали такое время, когда 100 тыс. Военных на границе для проведения любых эскалаций”, - сказал Байден.
Детали
По его словам, Россия продолжает ложно обвинять Украину в геноцидах и планировании нападений на Россию.
“Все это соответствует тем методичкам, которые Россия использовала ранее. Это также соответствует тем сценариям о которых предупреждали США исоюзники.Українцісейчас продемонстрировали сдержанность", - Отметил Байден.
Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что никаких приказов на увольнение силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.