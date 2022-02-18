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Інформація РФ про «обстріли» ЗСУ суперечать логіці – Байден

Інформація РФ про «обстріли» ЗСУ суперечать логіці – Байден

Київ • УНН

 • 22154 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що Росія поширює дезінформацію про те, що Україна влаштувала обстріли на Донбасі. Про це він заявив під час звернення додавши, що цей фейк суперечать логіці, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Нещодавно Росія сказала, що обстріли були проведені Україною, це не правда. Ми бачимо, що дезінформація поширюється серед російської громадськості... Ця дезінформація говорить про те, що Україна хоче провести напади, але це йде навіть проти простої логіки. Щоб українці обрали такий час, коли 100 тис. військових на кордоні для проведення будь-яких ескалацій”, — сказав Байден.

Деталі

За його словами, Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в геноцидах та плануванні нападів на Росію.

“Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала раніше. Це також відповідає тим сценаріям про які попереджали США та союзники...Українці наразі продемонстрували стриманість...”, — зазначив Байден.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що представники Російської Федерації, які знаходяться на Донбасі планують провокації.

Окрім того, Данілов наголосив, що ніяких наказів на звільнення силовим шляхом тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

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