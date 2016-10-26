Информация о заминировании апелляционного суда в Киеве не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в помещении апелляционного суда в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"В результате проверки судебного учреждения никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в порлиции.
Следственным отделом Печерского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сообщение о заминировании поступило от неизвестного мужчины около 11 часов.