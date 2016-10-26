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Інформація про замінування апеляційного суду в Києві не підтвердилася

Інформація про замінування апеляційного суду в Києві не підтвердилася

Київ • УНН

 • 5149 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів в приміщенні апеляційного суду в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

“У результаті перевірки судової установи жодних підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — повідомили у поліції.

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Слідчим відділом Печерського управління поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, повідомлення про замінування надійшло від невідомого чоловіка близько 11-ї години.

Українські Національні Новини

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