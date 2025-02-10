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Информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование - ВМС

Информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование - ВМС

Киев  •  УНН

 • 2318 просмотра

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Представитель ВМС Украины не подтвердил информацию о вывозе ПВО из Крыма, но считает ее возможной. По его словам, на полуострове сконцентрировано больше систем ПВО, чем на остальной территории рф.

Военно-Морские Силы Украины допускают возможность вывоза российских систем ПВО из оккупированного Крыма, но пока не могут подтвердить информацию. Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Относительно вывоза ПВО из Крыма, то подтвердить эту информацию я не готов, но в информационном пространстве рф есть определенный «накал». Получается, что Крым защищен лучше чем остальная территория рф и это является правдой. Да, в Крыму было сконцентрировано большое количество систем ПВО и уверен, что и сейчас на квадратный километр их больше чем на остальной территории россии,

- сказал Плетенчук.

За 2024 год украинские ВМС уничтожили почти 500 плавсредств рф01.01.25, 20:22 • 26787 просмотров

По его словам, фактически не каждую ночь в россии происходит «хлопок» и это вызывает недовольство местного населения.

Поэтому информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование,

- подчеркнул представитель ВМС.

Напомним 

Российские оккупанты в акватории Черного моря стали меньше использовать вертолеты для патрулирования после уничтожения нескольких единиц морскими дронами «Magura V5».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым

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