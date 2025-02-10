Информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование - ВМС
Киев • УНН
Представитель ВМС Украины не подтвердил информацию о вывозе ПВО из Крыма, но считает ее возможной. По его словам, на полуострове сконцентрировано больше систем ПВО, чем на остальной территории рф.
Военно-Морские Силы Украины допускают возможность вывоза российских систем ПВО из оккупированного Крыма, но пока не могут подтвердить информацию. Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Относительно вывоза ПВО из Крыма, то подтвердить эту информацию я не готов, но в информационном пространстве рф есть определенный «накал». Получается, что Крым защищен лучше чем остальная территория рф и это является правдой. Да, в Крыму было сконцентрировано большое количество систем ПВО и уверен, что и сейчас на квадратный километр их больше чем на остальной территории россии,
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По его словам, фактически не каждую ночь в россии происходит «хлопок» и это вызывает недовольство местного населения.
Поэтому информация о вывозе ПВО из Крыма имеет право на существование,
Напомним
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