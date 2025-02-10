Інформація про вивезення ППО з Криму має право на існування - ВМС
Київ • УНН
Речник ВМС України не підтвердив інформацію про вивезення ППО з Криму, але вважає її можливою. За його словами, на півострові сконцентровано більше систем ППО, ніж на решті території рф.
Військово-Морські Сили України допускають можливість вивезення російських систем ППО з окупованого Криму, але поки не можуть підтвердити інформацію. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо вивезення ППО з Криму, то підтвердити цю інформацію я не готовий, але в інформаційному просторі рф є певний "накал". Виходить, що Крим захищений краще ніж решта території рф і це є правдою. Так, в Криму було сконцентровано велика кількість систем ППО і впевнений, що і зараз на квадратний кілометр їх більше ніж на решті території росії,
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За його словами, факти не кожну ніч в росії відбувається "бавовна" і це викликає невдоволення місцевого населення.
Тому інформація про вивезення ППО з Криму має право на існування,
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