Інформація про вивезення ППО з Криму має право на існування - ВМС

Військово-Морські Сили України допускають можливість вивезення російських систем ППО з окупованого Криму, але поки не можуть підтвердити інформацію. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Щодо вивезення ППО з Криму, то підтвердити цю інформацію я не готовий, але в інформаційному просторі рф є певний "накал". Виходить, що Крим захищений краще ніж решта території рф і це є правдою. Так, в Криму було сконцентровано велика кількість систем ППО і впевнений, що і зараз на квадратний кілометр їх більше ніж на решті території росії,