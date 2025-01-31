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Информация о разработке россией нового «Искандера» дальностью в 1000 км - фейк

Информация о разработке россией нового «Искандера» дальностью в 1000 км - фейк

Киев  •  УНН

 • 7283 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о разработке Россией новой версии «Искандера» с дальностью 1000 км. Сообщение об этом в англоязычных СМИ является целенаправленным вбросом дезинформации.

Информация о том, что россия разрабатывает ракету для комплекса «Искандер-М», которая будет поражать цели до 1000 км, является фейковой. Россияне используют это для вбросов на англоязычную аудиторию.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Англоязычное издание, которое писало фейк о способности России производить 25 ракет «Орешник» ежемесячно, теперь пишет ложь о разработке Россией нового «Искандера», летящего на 1000 км. Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, и расчет, что информация попадет и в наше информационное пространство. Информация не соответствует действительности

- сообщил Коваленко.

Кроме того, по его словам, в результате санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства «Искандер-М».

Контекст

Издание Military Watch Magazine сообщало, что Россия близка к началу серийного производства системы «Искандер-М», способной стрелять до 1000 км. Сообщается, что россия хочет разместить системы в Калининграде, что поместит их в радиус действия целей в большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.

«российские войска в значительной степени полагаются на «Искандер-М», чтобы обеспечить противодействие значительно большим силам НАТО, благодаря сочетанию высокой мобильности, высокой точности, разнообразию типов боеголовок и сложной траектории, которую трудно перехватить, это высоко ценный актив», - отмечает издание.

Напомним,

россия имеет около 1400 дальнобойных ракет различных типов в своих запасах и ежемесячно способна производить от 40 до 50 ракет «Искандер», 30-50 «Калибров», как и около 50 ракет «Х-101».

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
baltiiskoe-moreБалтийское море
9k720-iskander9К720 Искандер

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