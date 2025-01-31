Інформація про розробку росією нового "Іскандера" дальністю в 1000 км - фейк

Інформація про те, що росія розробляє ракету для комплексу "Іскандер-М", яка вражати цілі до 1000 км, є фейковою. Росіяни використовують це для вкидів на англомовну аудиторію.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

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Англомовне видання, яке писало фейк про здатність росії виробляти 25 ракет "Орєшник" щомісяця, тепер пише брехню про розробку росією нового "Іскандера", що летить на 1000 км. Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір. Інформація не відповідає дійсності