Інформація про розробку росією нового "Іскандера" дальністю в 1000 км - фейк
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про розробку росією нової версії "Іскандера" з дальністю 1000 км. Повідомлення про це в англомовних ЗМІ є цілеспрямованим вкидом дезінформації.
Інформація про те, що росія розробляє ракету для комплексу "Іскандер-М", яка вражати цілі до 1000 км, є фейковою. Росіяни використовують це для вкидів на англомовну аудиторію.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Англомовне видання, яке писало фейк про здатність росії виробляти 25 ракет "Орєшник" щомісяця, тепер пише брехню про розробку росією нового "Іскандера", що летить на 1000 км. Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір. Інформація не відповідає дійсності
Окрім того, за його словами, внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М".
Контекст
Видання Military Watch Magazine повідомляло, що росія близька до початку серійного виробництва системи "Іскандер-М", що здатна стріляти до 1000 км. Повідомляється, що росія хоче розмістити системи у калініграді, що помістить їх у радіус дії цілей у більшій частині Центральної та Західної Європи, а також у Балтійському морі.
"російські війська значною мірою покладаються на "Іскандер-М", щоб забезпечити протидію значно більшим силам НАТО, завдяки поєднанню високої мобільності, високої точності, різноманітності типів боєголовок і складної траєкторії, яку важко перехопити, це високо цінний актив", - зазначає видання.
Нагадаємо
росія має близько 1400 далекобійних ракет різних типів у своїх запасах і щомісяця здатна виробляти від 40 до 50 ракет "Іскандер", 30-50 "Калібрів", як і близько 50 ракет "Х-101".