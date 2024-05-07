"Информация недостаточно обоснована": в Организации по запрету химоружия прокомментировали заявления об использовании россиянами ядовитых веществ

После полномасштабного вторжения России в Украину Киев и Москва обвинили друг друга в применении химического оружия, но информация о случаях применения отравляющих веществ на поле боя - недостаточно обоснована. Об этом говорится в заявлении представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что связи с заявлениями об использовании ядохимикатов как оружия, отслеживают ситуацию на территории Украины с начала войны в феврале 2022 года.

И Российская Федерация, и Украина обвинили друг друга и сообщили в Организацию обвинения в применении химического оружия. (...) Информация, предоставленная до сих пор Организации обеими сторонами, а также информация, доступная Секретариату, является недостаточно обоснованной - говорится в заявлении спикера ОЗХО.

Отмечается, что уничтожение всех заявленных запасов химического оружия в мире было достигнуто в июле 2023 года. В то же время в ОЗХО признали, что это не означает, что химического оружия больше не существует.

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В Организации напоминают, что в мае США ввели новые санкции против РФ из-за применения химического оружия против Украины, в том числе за использование ею хлорпикрина. Со своей стороны кремль отрицает использование такого оружия.

Напомним, что для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов в качестве оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников. На данный момент Секретариат не получал ни одного такого запроса о принятии мер - заявили в Организации по запрещению химического оружия.

Там отмечают, что продолжают следить за ситуацией в Украине и оказывать Киеву поддержку, по запросу сфере помощи и защиты от химического оружия.

Справочно

Хлорпикрин, подпадающий под запрет гаагской Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) - это жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые его применили немецкие войска во время Первой мировой войны.

Напомним,

США обвинили Россию в использовании химического оружия хлорпикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.